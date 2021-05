Le Président Macky Sall quitte Dakar pour participer au Sommet de Paris sur le financement des économies africaines (Communiqué) - adakar.com

Le Président Macky Sall quitte Dakar pour participer au Sommet de Paris sur le financement des économies africaines (Communiqué) Publié le lundi 17 mai 2021

SEM le Président Macky Sall quitte Dakar ce lundi 17 mai 2021 pour participer, le 18 mai, au Sommet de Paris sur le financement des économies africaines.



Cette rencontre qui réunira des Chefs d’Etat et de gouvernement de pays africains et de pays partenaires, ainsi que des Dirigeants d’Institutions financières internationales, entre autres, vise à mobiliser des initiatives et mécanismes innovants, en soutien aux efforts de relance des économies africaines dans le contexte de la crise engendrée par la pandémie COVID-19.



Plusieurs sujets, notamment le traitement de la dette, l’allocation de Droits de Tirages spéciaux, les partenariats publics-privés, le financement des infrastructures et autres secteurs clefs de l’économie y seront discutés.



Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 19 mai.