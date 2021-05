Football/ Amical: Les Lions du Sénégal affronteront la Zambie et le Cap-Vert en juin - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football/ Amical: Les Lions du Sénégal affronteront la Zambie et le Cap-Vert en juin Publié le lundi 17 mai 2021 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Premier galop d`entrainement des Lions au stade Lat Dior de Thiès

Thiès, le 28 mars 2021 - Les Lions du Sénégal ont effectué leur premier galop d`entraînement au stade Lat Dior de Thiès, à quelques heures du match entre le Sénégal et Eswatini. Tweet

Les Lions du Sénégal vont disputer deux matches amicaux dans le courant du mois de juin 2021. Aliou Cissé et ses joueurs étaient, en effet, en quête d'adversaires pour les journées FIFA du mois de juin.



"En perspective des deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2022 prévues au mois de septembre prochain, la Fédération Sénégalaise de Football a retenu, après concertation avec le Sélectionneur national, le principe de la tenue de matchs amicaux à l’occasion de la fenêtre FIFA du mois de juin 2021", indique un communiqué du Secrétaire général de la FSF, Victor Cissé.





La Fédération sénégalaise de football (FSF) a convenu avec ses homologues de la Zambie et du Cap-Vert de disputer deux matches amicaux les 5 et 8 juin prochains.



L'équipe fédérale "a trouvé un accord avec les Fédérations sœurs de la Zambie et du Cap-Vert. Le 1er match va opposer le Sénégal à la Zambie le 05 juin 2021. Pour son 2e match, le Sénégal jouera contre le Cap-Vert le 08 juin 2021."



Le Sénégal va disputer les éliminatoires à la Coupe du monde 2022 à partir du mois de septembre 2021. Les Lions du Sénégal sont logés dans le groupe H en compagnie du Congo, de la Namibie et du Togo.



Makhtar C.