CAF : La CAN U17 en Algérie, la CAN U20 en Egypte Publié le lundi 17 mai 2021

Les pays nord-africains, mieux dotés en infrastructures sportives, seront les destinations favorites des compétitions organisées par la CAF entre 2021 et 2023.

Selon le communiqué publié à l’issue de la réunion de son Comité exécutif tenue ce samedi à Kigali (Rwanda), la CAF a décidé de confier à l’Egypte, l’organisation de la Ligue des champions féminine 2021 et la CAN U20 de 2023. En effet,l’Egypte hérite quant de la CAN 2023 des moins de 20 ans. L’édition 2021 a été remportée par le Ghana en Mauritanie au mois de mars.



Suite à sa demande de candidature transmise à la CAF en vue d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations U17, l’Algérie a obtenu gain de cause. La compétition va se tenir en 2023.

