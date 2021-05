CAN 2021 : La mascotte et l’hymne officiellement dévoilées - adakar.com

CAN 2021 : La mascotte et l'hymne officiellement dévoilées
Publié le lundi 17 mai 2021 | Africa Top Sports

CAN 2021 : La mascotte et l’hymne officiellement dévoilées

La mascotte Z (AA 54) sera présentée à la CAF pour validation finale afin d’être la mascotte de la CAN 2021 qui aura lieu en Janvier-Fevrier 2022.

Le Cameroun a franchi un nouveau pas décisif dans le cadre des préparatifs de l’organisation de la CAN 2021. L’hymne officiel et la mascotte du tournoi prévu du 9 janvier au 6 février 2022 ont en effet été dévoilés samedi.



« Les résultats obtenus sont le fruit d’un ouvrage sérieux, objectif et consensuel. L’œuvre retenue par le jury est la plus représentative des attentes en vue du choix ultime de ce qui sera l’hymne officiel de la Coupe d’Afrique des Nations Total 2021, » a expliqué le Professeur Charles Binam Bikoi, président du jury Hymne.



Sur les 35 propositions reçues par le jury Mascotte, celle de Fonkoua Félix a été finalement retenue comme la meilleure. Son œuvre est surnommée « Mola » par les juges.



