Comment le manque de poissons pousse les jeunes pêcheurs à l'émigration Publié le lundi 17 mai 2021 | marianne.net

Depuis 2014, les pirogues côtoient les chalutiers européens et chinois, dont les capacités de pêche sont bien supérieures. L’exploitation épuise les ressources et fragilise l’activité économique locale. Un mal qui pousse des centaines de pêcheurs à l’émigration vers les Canaries.



Tous les soirs, à l’heure où le soleil se couche, le petit port de Soumbédioune à Dakar offre le même spectacle. Le retour de la pêche crée un embouteillage où des dizaines de pirogues aux couleurs éclatantes patientent à quelques mètres de la côte sur une mer d’huile. À l’aide de rouleaux, les pêcheurs finissent par hisser les embarcations sur la plage pour en sortir le poisson fraîchement pêché et le vendre à la criée juste à quelques mètres de là.