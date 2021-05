Le Sénégalais Mouhamadou Maouloud Diakhaté nommé à la tête du Conseil d’administration de SDSN Sahel - adakar.com

© Autre presse par Dr

Mouhamadou Maouloud Diakhaté, Professeur titulaire des Universités (CAMES)

Le Professeur Mouhamadou Maouloud Diakhaté, Professeur titulaire des Universités (CAMES), Enseignant Chercheur à l’Université Gaston Berger, vient d’être choisi au terme d’un processus de sélection extrêmement rigoureux comme Président du Conseil d’administration du SDSN Sahel, qui couvre 6 pays : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad, avec résidence à Dakar d’où il pilotera les importants projets du SDSN, si l’on se réfère aux enjeux actuels.



L’ancien Secrétaire d’Etat américain le Pr Jeffrey SACHS, ancien conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki Moon en est l’actuel directeur.



Monsieur Diakhaté qui est par ailleurs membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et membre du bureau politique de l’AFP et à ce titre directeur de l’école du parti.



Il jouit d'une solide réputation en Afrique et en Europe à travers les grandes initiatives auxquelles il prend part. Ce Géographe de formation connu pour sa science très pointue en aménagement du territoire, urbanisme et environnement, ne sera pas en terrain inconnu.



Le Professeur Diakhaté dirige actuellement le Laboratoire LEÏDI « Dynamiques territoriales et Développement » de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, avec d’autres casquettes notamment : Co-directeur du Laboratoire Mixte International « Patrimoines et territoires de l’eau » à l’ Institut français de Recherche pour le Développement ( IRD), Professeur, membre du réseau Doctoral international en « Aménagement du territoire et développement durable » de la conférence des Universités associées du réseau "Routes" implantées sur les quatre continents.



Sustainable Development Solutions Network (SDSN), en français Initiative des Nations Unies pour un réseau de solutions de développement durable, est une initiative lancée en 2012. Elle vise à mobiliser l’expertise scientifique et technique à l’appui des Objectifs de Développement Durable (ODD).

SDSN dispose d’un bureau en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale sur le continent.