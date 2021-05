Ucad : Hommage au Professeur Iba Der Thiam le 17 juillet prochain - adakar.com

Ucad : Hommage au Professeur Iba Der Thiam le 17 juillet prochain Publié le lundi 17 mai 2021

Une cérémonie d’hommage au Professeur Iba Der Thiam (1937-2020), historien, ancien ministre et député, aura lieu le samedi 17 juillet à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a t-on appris du Comité d’organisation.



“Après des consultations et échanges profonds entre les différents collègues, nous avons décidé, d’un report de deux mois, pour nous permettre d’avoir le temps nécessaire d’organiser une cérémonie à la dimension de l’homme. La cérémonie d’hommage est prévue à l’UCAD 2, le samedi 17 juillet 2021 à partir de 10h“, a notamment indiqué Pr Mor Ndao, membre dudit comité.



Premier axe de la cérémonie



Selon M. Ndao, le premier axe de cette cérémonie d’hommage sera consacré à la présentation ’’Des mélanges’’ (un ouvrage avec des contributeurs internationaux), dédiés au Professeur Iba Der Thiam.



Deuxième et troisième axe



Le deuxième volet sera consacré aux témoignages sur Iba Der Thiam et le troisième axe sera une exposition des différentes œuvres du Professeur.



Nécrologie



Le professeur Iba Der Thiam s’est éteint le 31 octobre à Dakar, à l’âge de 83 ans. Cet ancien ministre et syndicaliste est l’un des principaux artisans de deux œuvres colossales : « L’Histoire générale de l’Afrique » et « L’Histoire générale du Sénégal ».