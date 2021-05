Redécoupage: « Ce n’est pas le bon moment à quelques mois des élections locales», selon Cheikh Tidiane Sy Al Amine - adakar.com

Redécoupage: « Ce n'est pas le bon moment à quelques mois des élections locales», selon Cheikh Tidiane Sy Al Amine Publié le lundi 17 mai 2021

Cheikh Tidiane Sy Al Amine, Président du Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal, a estimé que le redécoupage de la région de Dakar voulu par le gouvernement n'arrive pas au bon moment, et peut entraîner des suspicions, à quelques mois des élections locales, lors de l'émission Grand Jury sur la rfm ce dimanche.



« Ce n'est pas le bon moment. C'est mon avis personnel sur ce dossier. Quand à 7 ou 8 mois des élections qu'on demande de nouveaux redécoupages, ça peut amener des suspicions, même si c'est justifié techniquement. Cela peut amener des suspicions et vicier un peu le processus », a affirmé M. Sy.



Il a regretté le fait que le gouvernement prenne souvent des décisions dans des situations où cela peut engendrer des vices de formes. « Il faudrait que nos gouvernants puisse éviter ce genre de (choses) qui pourrait amener le pays dans des situations difficiles».



Cheikh Tidiane Sy Al Amine n'a pas manqué de rappeler que les élections sont toujours des moments "critiques" dans nos pays, même les enjeux des unes ne sont pas aussi importants que les autres. Pour lui, on aurait éviter ce redécoupage pour ne pas mettre le pays dans une nouvelle escalade d'autant que nous sortons d'une période très facile (en allusion aux violentes manifestations de mars suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko).



« Aujourd'hui, aller sur un nouveau redécoupage, cela peut encore mettre du feu au poudre. Je pense que le pays peut rentrer dans une phase d'apaisement et nous n'avons pas besoin de ce genre de situation », a avancé le président du Cadre unitaire de l'islam au Sénégal.