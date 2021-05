L’Ambassadrice de l’Union européenne, Irène Mingasson fait les éloges du Sénégal - adakar.com

L'Ambassadrice de l'Union européenne, Irène Mingasson fait les éloges du Sénégal Publié le lundi 17 mai 2021

© Autre presse par DR

Mme Irène Mingasson

L’Ambassadrice de l’Union européenne (Ue) à Dakar, Irène Mingasson a déclaré que « le Sénégal est un allié très sûr, très fort et qui a une démocratie exemplaire dans le continent [africain] et même dans le monde », même s’il faut rester vigilant pour préserver cette image. La diplomate s’exprimait dans un entretien accordé au quotidien national «Le Soleil ».



Évoquant le niveau de démocratie et de développement du pays, elle estime que le Sénégal est un partenaire de très longue date de l’Ue. «Depuis plus de 50 ans, nous travaillons très étroitement sur des questions aussi diverses que la démocratie, le développement politique, social, économique… qui font partie de notre partenariat. Le Sénégal est un allié très sûr, très fort, avec une démocratie exemplaire dans la région, dans le continent et dans le monde. À cet égard, la coopération est évidemment exemplaire et très fluide entre nous. Mais, il est évident que pour continuer d’exercer ce leadership et d’endosser ce rôle de modèle et d’exemplarité, la vigilance s’impose. Nous savons que le Sénégal est très attentif à ces questions. Sur celles de développement, nous avons tous été frappés par l’impact de la crise de la Covid-19 qui rebat un peu plus les cartes. Il est évident que nous devons essayer d’aller plus loin avec les moyens qui sont les nôtres, pour davantage de résultats, et écouter plus, la jeunesse en particulier. La qualité de la relation avec le Sénégal fait en sorte que nous sommes très ambitieux et comptons sur ce partenaire exemplaire. Le Sénégal aussi peut compter à 200 % sur nous», dit-elle.

