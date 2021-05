Conflit israélo-palestinien : Noo Lank invite l’Etat à fermer l’ambassade d’Israël à Dakar en guise de protestation - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Conflit israélo-palestinien : Noo Lank invite l’Etat à fermer l’ambassade d’Israël à Dakar en guise de protestation Publié le lundi 17 mai 2021 | actusen.sn

© aDakar.com par MD

Manifestation du Collectif “Noo Lank“

Dakar, le 10 janvier 2020 - Le Collectif “Noo Lank“ a marché, ce vendredi 10 janvier 2020, à Dakar contre la hausse des prix de l`électricité. Tweet

Le conflit qui oppose la Palestine à Israël a fait réagir le collectif No lank. Dans un communiqué transmis à Actusen, la plateforme appelle l’Etat du Sénégal à plus de fermeté et de clarté dans sa position.



«Il doit fermement condamner l’agression israélienne et envisager de fermer l’ambassade de ce pays en guise de protestation. Le Sénégal qui se targue d’une position privilégiée dans la ummah, ne peut pas rester insensible et garder la tête baissée comme tant d’autres pays marqués par la peur de se voir sanctionnés», lit-on dans la note.



Toutefois, Noo lank appelle «les sénégalais à se joindre à la marche prévue ce vendredi 21 pour soutenir la Palestine, exiger la fin de l’agression israélienne et de son régime d’apartheid et d’occupation».