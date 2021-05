Football / Matchs amicaux : Les Lions affronteront la Zambie puis le Cap-Vert au mois de juin prochain. - adakar.com

Football / Matchs amicaux : Les Lions affronteront la Zambie puis le Cap-Vert au mois de juin prochain. Publié le lundi 17 mai 2021

Dakar, le 29 mars 2021 - Les Lions du Sénégal ont effectué leur dernier galop d`entraînement à quelques heures de jouer la 6e journée des éliminatoires à la CAN 2022 contre Eswatini, au stade Lat Dior de Thiès.

En attendant le démarrage de la première phase des éliminatoires qui a été repoussée par la FIFA et la CAF, les matchs amicaux seront à la page. C'est ainsi que le Secrétaire Général de le Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Victor Seh Cissé rendu public un communiqué pour annoncer une double confrontation amicale qui opposera la sélection sénégalaise de football à celles de la Zambie et du Cap-Vert dès le mois de juin 2021.



« En perspective des deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2022 prévues au mois de septembre prochain, la Fédération Sénégalaise de Football a retenu, après concertation avec le Sélectionneur national, le principe de la tenue de matchs amicaux à l’occasion de la fenêtre FIFA du mois de juin 2021 », renseigne le document publié par la FSF ce dimanche en fin de soirée.



En attendant de trouver un terrain de football qui va accueillir ces matchs amicaux, les fédéraux ont juste précisé que le 1er match va opposer le Sénégal à la Zambie le 05 juin 2021 avant que le Sénégal ne se mesure au pays "frère" Cap-Vert le 08 juin 2021.



Deux équipes relativement faibles sur le papier, reste à savoir sur quels critères les futurs sparring-partner des Lions ont été choisis. Et, surtout sur quelle base compte repartir Aliou Cissé, le coach sénégalais dont les derniers choix tactiques n'avaient pas véritablement convaincu.



D'autre part, depuis l'annonce faisant état de la non homologuation du stade Lat Dior de Thiès (le seul qui accueillait encore des matchs internationaux au Sénégal), les Lions sont dans l'incertitude concernant leur futur terrain...