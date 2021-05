La CAF confirme le report des éliminatoires du Mondial 2022 et fixe un calendrier - adakar.com

La CAF confirme le report des éliminatoires du Mondial 2022 et fixe un calendrier Publié le samedi 15 mai 2021 | RFI

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) s'est réuni à Kigali, au Rwanda, samedi 15 mai. Des décisions ont été prises concernant l'organisation d'événements majeurs sur le continent. Le report des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2022 a bien été confirmé : les matches auront lieu fin 2021 et début 2022.



La réunion qui s'est tenue à Kigali samedi a attiré du beau monde. Paul Kagame, le président du Rwanda, et Aurore Mimosa Munyangaju, la ministe des Sports du Rwanda, ont accueillie Gianni Infantino, le président de la Fifa, et Patrice Motsepe, le nouveau président de la CAF, pour un sommet du Comité exécutif de la CAF (COMEX). À cette occasion, Paul Kagame a tenu à « mettre l'accent sur le rapport en le football et le développement en Afrique », indique le communiqué de la CAF.



Coupe du monde 2022: les éliminatoires en septembre, octobre et novembre 2021, puis en mars 2022

Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette réunion à Kigali. Il a notamment été question des éliminatoires de la zone CAF pour la Coupe du monde prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Comme RFI l'avait annoncé début mai, la phase de groupes des qualifications africaines n'aura pas lieu en juin 2021. Le COMEX a confirmé ce report.