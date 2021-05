Espagne: 60 morts dans le naufrage d’une pirogue convoyée par 2 capitaines sénégalais (média) - adakar.com

Espagne: 60 morts dans le naufrage d'une pirogue convoyée par 2 capitaines sénégalais (média) Publié le samedi 15 mai 2021 | Le Soleil

© Autre presse par DR

l’immigration en Méditerranée

Nouveau drame en mer. Au moins 60 personnes ont péri dans le naufrage d’une embarcation au large de l’océan atlantique. La pirogue, partie des côtes mauritaniennes le 4 avril dernier pour les îles canaries (Espagne), était gérée par deux capitaines sénégalais, un Gambien et un Guinéen.



D’après L’Observateur, 24 cadavres étaient entassés dans les cales de la pirogue. Seules 3 personnes, dont 2 hommes et une femme, étaient encore en vie.



En attendant leur identification, les corps sans vie sont empilés à l’institut de médecine légale et des sciences de Santa Cruz de Tenerife en attendant leur identification.