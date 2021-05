La Banque africaine de développement invite les facilitateurs d’affaires à soumettre des demandes de financement pour appuyer les femmes entrepreneures du continent - adakar.com

La Banque africaine de développement invite les facilitateurs d'affaires à soumettre des demandes de financement pour appuyer les femmes entrepreneures du continent Publié le samedi 15 mai 2021

Le Groupe de la Banque africaine de développement lance, jusqu’au 30 mai 2021 à minuit (GMT), un appel à propositions pour des projets visant à renforcer la viabilité et la pérennité des services offerts par les facilitateurs de l’entrepreneuriat féminin en Afrique.



Les associations de femmes d’affaires, les incubateurs, accélérateurs et coopératives, impliqués dans le développement de l’entrepreneuriat féminin en Afrique sont autorisés à demander des financements pour des projets ou programmes novateurs destinés à étoffer les compétences des petites et moyennes entreprises (PME) détenues et gérées par des femmes sur le continent.



Les facilitateurs en entrepreneuriat, qui comprennent des associations d’affaires et des organisations de la société civile, jouent un rôle important en donnant aux femmes la possibilité de créer des PME et d’autres entreprises bancables. Cependant, les facilitateurs eux-mêmes sont souvent confrontés à des défis tels que plans de croissance à long terme et manque de financement, qui réduisent leur champ d’action, leur impact et la viabilité de leurs initiatives.