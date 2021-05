Sénégal : Hausse de 3,0% des prix de la production industrielle en mars - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal : Hausse de 3,0% des prix de la production industrielle en mars Publié le samedi 15 mai 2021 | financialafrik.com

© Autre presse par DR

SOCOCIM INDUSTRIES : Opération débauchage ou le grand « yolékou » vers Dangote

Tweet

Les prix de la production industrielle au Sénégal ont progressé de 3,0% au terme du mois de mars 2021 comparativement à ceux du mois de mars 2020, selon les données de l’Agence Nationale de la Statistique et de la démographie (ANSD) basée à Dakar.

Selon cette structure, la hausse constatée est en relation avec l’augmentation des prix des produits manufacturiers (+4,6), notamment les produits chimiques, agroalimentaires, métallurgiques et de fonderie. Cependant, l’ANSD signale une baisse des prix des produits des industries extractives (-2,8%) et une stagnation des prix des produits des industries environnementales ainsi que ceux de l’ électricité, eau et gaz .