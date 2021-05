COVID-19 : Le Sénégal réceptionne 300.000 doses de vaccins offerts par la chine - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé COVID-19 : Le Sénégal réceptionne 300.000 doses de vaccins offerts par la chine Publié le samedi 15 mai 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par LB

L`Archevêque de Dakar vacciné contre le Covid-19

Dakar, le 26 février 2021 - L`archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye a été vacciné contre le Covid-19 lors d`une visite du ministre de la Santé et de l`Action sociale. D`autres personnalités de l`église dont le Cardinal Théodore Adrien Sarr, et l`Abbé Jacques Seck ont été aussi vaccinés. Tweet

Le Sénégal a réceptionné, vendredi après-midi, un lot de 300.000 doses du vaccin Sinopharm contre la Covid-19 et 300.800 seringues offertes par la Chine, a appris l’APS de source officielle.





Selon la même source, la compagnie nationale Air Sénégal a fait venir de la Chine le sérum fabriqué par le laboratoire chinois, comme c’était le cas lorsque le Sénégal a reçu de ce pays d’Asie un don de 200.000 doses en février dernier.



Ce don de vaccins reçu de la Chine vient soutenir les efforts des autorités sénégalaises dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, explique l’ambassade de Chine au Sénégal.



Pékin réaffirme son amitié et sa solidarité avec le Sénégal, qu’elle considère comme ‘’un pays frère’’, ainsi que son attachement à la coopération sino-sénégalaise.



En février 2021, la Chine a été le premier pays à fournir au Sénégal ses premiers vaccins contre la Covid-19, avec un lot de 200.000 doses fabriquées par Sinopharm.



Ce don avait permis au Sénégal d’être l’un des premiers pays ouest-africains à lancer leur campagne nationale de vaccination contre le coronavirus.



L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a accordé, il y a une semaine, son homologation d’urgence au vaccin contre la Covid-19 fabriqué par Sinopharm.



Le vaccin chinois devient le sixième à recevoir la validation de l’OMS pour sa sécurité, son efficacité et sa qualité.