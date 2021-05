Air Sénégal vient de réaliser le plus long vol commercial opéré par un Airbus 330neo - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Air Sénégal vient de réaliser le plus long vol commercial opéré par un Airbus 330neo Publié le samedi 15 mai 2021 | Xinhua

© Présidence par LM

Réception du deuxième Airbus A330 NEO d`Air Sénégal

Dakar, le 4 décembre 2019 - Le président de la République a réceptionné, ce mercredi 4 décembre 2019, le deuxième Airbus A330 NEO de la compagnie Air Sénégal. Tweet

La compagnie nationale sénégalaise Air Sénégal vient de réaliser ce vendredi le plus long vol commercial opéré par un Airbus 330neo, transportant le don de vaccins chinois de Beijing à Dakar.



Selon le transporteur national du Sénégal, son appareil dénommé "Casamance", son deuxième A330neo, a réalisé un vol candidat au record mondial du plus long vol opéré par un Airbus 330neo, près de 16 heures.



Le directeur général d’Air Sénégal, Ibrahima Kane, a indiqué dans un communiqué transmis à Xinhua, que c’est un honneur pour un pays d’avoir sa propre compagnie pour effectuer ce genre d’opérations.



Il a exprimé ainsi la reconnaissance de la compagnie au chef de l’Etat sénégalais Macky Sall qui a associé Air Sénégal dans cette capacité de réaction du pays face à la pandémie de COVID-19.



M. Kane a souligné qu’avec ce vol direct, "les vaccins vont encore garder deux jours de fraîcheur, ce qui permettra aux techniciens de la pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) de travailler sereinement sur le stockage des produits et leur distribution à l’intérieur du pays".



Le Sénégal a réceptionné ce vendredi à l’Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), un don de 300.000 doses du vaccin Sinopharm et 300.800 seringues avec aiguilles, offert par la Chine.



En février 2021, la Chine a été le premier pays à fournir au Sénégal ses premiers vaccins contre la COVID-19, avec un lot de 200.000 doses de son laboratoire Sinopharm, lui permettant d’être le premier pays ouest-africain à lancer sa campagne nationale de vaccination.



Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a recensé 40.806 cas positifs, dont 39.529 guérisons et 1.122 décès. Un total de 431.916 personnes sont déja vaccinées.