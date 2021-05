« Nous aurons 80% de suffrages à… » : Les assurances d’un proche d’Idrissa Seck pour les prochaines élections - adakar.com

« Nous aurons 80% de suffrages à… » : Les assurances d'un proche d'Idrissa Seck pour les prochaines élections Publié le samedi 15 mai 2021

Le ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, prédit la victoire de l’Alliance pour la République (APR) de Macky Sall / Rewmi d’Idrissa Seck aux élections territoriales fixées au dimanche 23 janvier 2022.



Interpellé après la prière de la Korité à la grande mosquée Moussanté de la cité du rail, le président du Conseil départemental de Thiès a présenté un « duo de gagnants. » Soutenant qu’ »avec les retrouvailles politiques entre l’APR du président Macky Sall et le parti Rewmi du président Idrissa Seck, ce n’est pas moins de 80% de suffrages que nous allons engranger aussi bien au niveau des communes que du département, voire de la région de Thiès ».



« Le compagnonnage entre Macky Sall et Idrissa Seck est sincère, loyal et dynamique. Et on verra les résultats dans les prochains mois », a appuyé le Rewmiste.



La caution, premier obstacle des Locales



Si une information faisait état d’une caution fixée à 10 millions de Fcfa pour les Locales, le ministère de l’Intérieur dément. Les équipes de Felix, par la voix de son responsable de la communication, a démenti l’information faisant état de la fixation du montant de la caution.



Dans une note relayée par Le Soleil, Maham Ka déclare : « J’ai noté, depuis un moment, la circulation d’informations faisant état d’un supposé communiqué du Ministère de l’Intérieur relatif à la fixation du montant de la caution des prochaines élections ». Et de préciser que « cette information est totalement fausse ».