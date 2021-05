Liste des 15 joueurs retenus pour le tournoi final de la CAN de Beach Soccer Sénégal 2021 - adakar.com

Liste des 15 joueurs retenus pour le tournoi final de la CAN de Beach Soccer Sénégal 2021 Publié le vendredi 14 mai 2021

© Autre presse par DR

Coupe du monde de Beach Soccer: Le Sénégal perd devant la Suisse aux tirs au but

En perspective de la participation du Sénégal à la 4ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de Beach Soccer prévue du 23 au 29 mai 2021 à Saly, notre Equipe nationale effectuera un dernier stage de préparation en régime internat, à partir du 14 mai 2021 au Centre de Développement Technique Jules F.B. Bocandé de Toubab Dialao.



A cet effet, les quinze (15) joueurs retenus et dont les noms suivent sont convoqués ce vendredi 14 mai à 08 Heures précises au Stade Léopold S. Senghor pour les besoins des tests COVID19/ PCR qu’ils doivent impérativement subir avant d’être acheminés au lieu du stage.



Il s’agit de :



Prénoms et Nom CLUB d’appartenance



1. AL SEYNI NDIAYE Vision Sport de Dakar

2. BITY SY Gorée Beach Soccer

3. SEYDINA ISSA DIAGNE Yoff Beach Soccer

4. MAMADOU SYLLA Jaraaf De Dakar

5. PAPE DEMBA NDOUR ESN Nogent – le Roi – Paris

6. JEAN NINOU DIATTA Golf Beach Soccer

7. PAPE MODOU NDOYE Ngor Almadies Beach Soccer

8. PAPE MAR BOYE Galaxie Beach Soccer

9. JEAN CHARLES BLECK Golf Beach Soccer

10. BAYE MALICK DIOP Yeumbeul Beach Soccer

11.BABACAR FALL Yeumbeul Beach Soccer

12. MAMOUR DIAGNE Yoff Beach Soccer

13. HAMIDOU BARRY Yeumbeul Beach Soccer

14. RAOUL MENDY Mamelles Beach Soccer

15. MAME MOR GUEYE FALL Guet Ndar Beach Soccer- Saint-Louis





Dakar, le 13 mai 2021



Le Secrétaire Général de la FSF



VICTOR SEH CISSE