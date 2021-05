Fête de l’Aïd El Fitr: Macky Sall accorde la grâce à 557 détenus - adakar.com

Fête de l'Aïd El Fitr: Macky Sall accorde la grâce à 557 détenus
Publié le vendredi 14 mai 2021 | aDakar.com

À l'occasion de la fête de l'Aïd El Fitr marquant la fin du mois de Ramadan, le président de la République Macky Sall a pris un décret de grâce en faveur de plus de 500 détenus. Le chef de l'État a, en effet, décidé d'élargir 557 prisonniers.



C'est un communiqué du ministère de la Justice qui annonce ces grâces.



"Fidèle à la tradition républicaine, et conformément à la Constitution, le Président de la République a accordé son pardon, à l'occasion de cette fête de Korité, à 557 personnes définitivement condamnées, pour des infractions diverses, et incarcérées dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal", indique le ministère de la Justice, Garde des Sceaux dans le communiqué.



C'est une tradition pour le président de la République de prendre une mesure de clémence en faveur de certains détenus à l'occasion de grandes fêtes religieuses.