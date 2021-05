Korité: 557 détenus graciés par le Président Macky Sall - adakar.com

Korité: 557 détenus graciés par le Président Macky Sall
Publié le vendredi 14 mai 2021 | Le Soleil

Ils sont 557 détenus définitivement condamnés pour diverses infractions et incarcérés dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal, à être graciés.



« Cette mesure de clémence concerne des délinquants primaires, des condamnés présentant des gages de resocialisation, des personnes âgées de 65 ans, des condamnés gravement malades et des mineurs », selon le ministère de la Justice.