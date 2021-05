Le Sénégal travaille à disposer des vaccins anti-COVID-19 malgré la pénurie (président sénégalais) - adakar.com

Publié le vendredi 14 mai 2021 | Xinhua

Le gouvernement sénégalais travaille d'arrache-pied pour mettre à la disposition de ses populations de vaccins anti-COVID-19, malgré la pénurie internationale, a déclaré ce jeudi le président sénégalais Macky Sall.



S'adressant à ses compatriotes dans une adresse radiotélévisée à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du Ramadan, le président Sall a remercié l'initiative COVAX et la Chine.



Il a salué cette solidarité internationale qui s'est manifestée avec l'initiative COVAX et par l'initiative bilatérale de la Chine en faveur du Sénégal.



La pandémie de COVID-19 n'est pas encore "vaincue" dans son pays , même si "une décélération" des cas est notée depuis quelques semaines, a-t-il dit.



"Nous savons que les variants circulent. Ils sont dans 46 pays, nous devons garder la vigilance et continuer de respecter les gestes barrières et continuer à vacciner les personnes ciblées", a souligné M. Sall.



L'initiative COVAX a permis au Sénégal de disposer de 324.000 doses de vaccins anti-COVID-19.



En février 2021, la Chine a été le premier pays à fournir au Sénégal ses premiers vaccins anti-COVID-19, avec un lot de 200.000 doses du vaccin Sinopharm, lui permettant d'être le premier pays ouest-africain à lancer sa campagne nationale de vaccination.



Le Sénégal recevra du gouvernement chinois, à la fin de cette semaine, un don composé de 300.000 doses du vaccin Sinopharm contre la COVID-19 et 300.800 seringues avec aiguilles.



Depuis l'apparition de la pandémie au Sénégal, le pays a recensé 40.790 cas positifs, dont 39.501 guérisons et 1.122 décès. Le nombre de personnes vaccinées s'élèvent désormais à 431.916 à travers le pays.