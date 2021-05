Élections au Sénégal : Karim Wade et Khalifa Sall pourraient-ils être candidats ? - adakar.com

Le président Macky Sall a fixé la date des prochaines élections locales au 23 janvier 2022. Les opposants Karim Wade et Khalifa Sall devraient avoir le droit de se présenter, selon un rapport d’experts indépendants.



Si aucun nouveau report n’est décidé d’ici là, les élections locales auront lieu – normalement – le 23 janvier prochain, et ce malgré les demandes de l’opposition qui souhaitait les voir se tenir en 2021. Le 10 mai, le président Macky Sall a fixé par décret la date du prochain scrutin local, initialement prévu en juin 2019. Les opposants Khalifa Sall et Karim Wade, respectivement condamnés à cinq ans de prison pour détournement de deniers publics et à six ans de prison pour enrichissement illicite, pourraient-ils participer au scrutin ?