Au Sénégal, un peu de baume au cœur pour les détenus : malgré les mesures de restriction en vigueur liées au Covid, l’administration pénitentiaire a autorisé l’entrée de plats extérieurs dans les prisons jeudi, et vendredi, à l’occasion de la Korité. La fête qui marque la fin du jeûne du ramadan a été célébrée jeudi 13 mai par une grande partie de la communauté musulmane sénégalaise.



A l’entrée de la maison d’arrêt de Rebeuss, des seaux en plastique empilés avec sur chacun, un nom et un numéro de cellule… « Méchouis mouton avec condiments, un grand seau de fruits, pastèque, thiakry, c’est ça que j’ai amené. » En boubou blanc, grandes boucles d’oreilles dorées, cette mère de famille est venue apporter des plats pour son fils. « On cuisine pour lui, pour lui donner du courage, pour l’épauler, pour lui dire que je suis avec lui, parce que je l’aime. C’est mon aîné. »



Avec la pandémie de Covid-19, l’administration pénitentiaire avait d’abord suspendu l’entrée de plats extérieurs, avant de les autoriser uniquement le week-end. Sac en plastique à la main, Florentin Diouf vient de déposer de la nourriture pour son frère incarcéré depuis trois ans.



« Il est absent, ce n’est pas sa décision. Et la fête de la Korité, c’est pour tous les êtres humains. On a amené des poulets de chair, des sauces, des boissons, ça va lui faire plaisir. »



Une mesure saluée par Ibrahima Sall, président de l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (ASRED). « En milieu carcéral, c’est assez dur, on a besoin de choses venant des membres de la famille. C’est pourquoi c’est une belle initiative. »



Et à l’occasion de la Korité, 557 détenus ont été graciés, selon le ministère de la justice.