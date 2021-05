Les pays africains ont acquis plus de 38 millions de doses de vaccin (CDC Afrique) - adakar.com

Les pays africains ont acquis plus de 38 millions de doses de vaccin (CDC Afrique) Publié le vendredi 14 mai 2021 | Xinhua

Tweet

Les pays africains ont acquis à ce jour 38,03 millions de doses de vaccin contre la COVID-19, a révélé jeudi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).



L'agence sanitaire de l'Union africaine (UA), organisation continentale composée de 55 membres, a déclaré que 22,4 millions de doses de vaccins contre le coronavirus sur les 38,03 millions acquises par les Etats membres avaient déjà été administrées.



Ce chiffre correspond à un taux de couverture de 1,48% au niveau continental, 0,40% de la population ayant reçu leurs deux doses de vaccin, selon le CDC Afrique.



D'après l'agence continentale, les pays africains ont utilisé près de 58,87% des stocks de vaccins disponibles contre la COVID-19.



Cinq des Etats membres, à savoir le Maroc, le Nigeria, l'Ethiopie, l'Egypte et le Kenya, ont administré le plus de doses à leurs populations respectives.



Le Maroc, en Afrique du Nord, a injecté 10,13 millions de doses, avec 11,9% de sa population entièrement vaccinée.



Le Nigeria, en Afrique de l'Ouest, figure à la deuxième place avec 1,67 million de doses administrées et 0,82% de sa population entièrement vaccinée.



Enfin, l'Ethiopie est le troisième pays ayant administré le plus de doses de vaccin contre la COVID-19 en Afrique, avec 1,3 million de doses injectées et 1,13% de sa population entièrement vaccinée.



En date de jeudi midi, le nombre de cas confirmés de COVID-19 sur le continent africain s'élevait à 4.660.304 et le nombre de décès liés à la pandémie avait atteint 125.404, tandis que 4.219.117 personnes qui avaient contracté la maladie se sont rétablies à ce jour, selon le CDC Afrique. Fin