Plus de 200 participants attendus aux Etats Généraux de l’Eco à Lomé du 26 au 28 mai

Au terme de la rencontre, est prévue l’élaboration d’une feuille de route à soumettre aux chefs d’État de la CEDEAO pour la mise en place de la nouvelle monnaie.





Les Etats Généraux de l’Eco, la future monnaie ouest-africaine, se tiendront effectivement du 26 au 28 mai 2021, dans la capitale togolaise. Y sont attendues plus de 200 personnalités à savoir des dirigeants du monde économique et politique, en provenance d’Afrique et de l’Occident.





Selon Togo First, sont annoncés à ce forum, l’ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou, l’économiste Carlos Lopes, l’économiste Michel Nadim Kalife, le directeur général d’Ecobank Côte d’Ivoire et directeur régional exécutif pour la zone Uemoa, Paul-Harry Aithnard, et le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), Edoh Kossi Amenounve.