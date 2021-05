Afrique: les 16 pays les plus avancés sur l’accès à l’éducation - adakar.com

Afrique: les 16 pays les plus avancés sur l'accès à l'éducation Publié le mercredi 12 mai 2021 | RFI

Des progrès sont faits vers la scolarisation de tous – définie par les Nations unies comme l’achèvement du cycle d’études primaires. Selon les statistiques de l’Unesco, 16 pays affichent de bons résultats, même si plus de la moitié des 59 millions d’enfants non inscrits à l’école dans le monde vivent toujours au sud du Sahara.



« Assurer l’éducation primaire pour tous », tel était le deuxième Objectif du millénaire pour le développement (OMD), devenu l’Objectif de développement durable (ODD) numéro 4 à l’horizon 2030. En 2015, les avancées faites ont été mesurées, avec un avis « peut mieux faire » pour l’Afrique. Un jugement contesté, dans la mesure où des pays comme le Mali et le Niger partaient d’un niveau très bas.



Les dix pays d’Afrique ayant réussi à scolariser plus de 90% de leurs enfants sur la période des OMD, entre 2000 et 2015, étaient le Rwanda, l’Afrique du Sud, la Tunisie, la Zambie, l’Algérie, le Bénin, le Cameroun, le Cap-Vert, le Congo-Brazzaville et Maurice, selon le rapport 2015 sur les OMD.



99% de taux de scolarisation brute au primaire

Où en est-on aujourd’hui ? Tout n’est pas rose, puisque l’accès à l’éducation a été perturbé par la crise Covid-19. Il recule dans les régions du nord du Nigeria frappées par les enlèvements d’élèves perpétrés par Boko Haram. Selon les statistiques de l’Unesco, reprises par les données « Edustat » de la Banque mondiale, l’Afrique subsaharienne affiche en 2019 un taux brut de scolarisation au primaire de 99%. Il s’agit du total des inscriptions au primaire en pourcentage de la population scolarisable au même niveau.