Afrique-France : le sommet de Montpellier reporté en octobre - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Afrique-France : le sommet de Montpellier reporté en octobre Publié le mercredi 12 mai 2021 | LeMonde.fr

© Autre presse par DR

Le chef de l’Etat français Emmanuel Macron

Tweet

L’Élysée a décidé de décaler cet événement qui devait se tenir du 8 au 10 juillet 2021.



Selon nos informations, le sommet Afrique-France, qui devait se tenir à Montpellier du 8 au 10 juillet, a été reporté du 7 au 9 octobre. En cause, selon l’Élysée, « des contraintes sanitaires trop lourdes ».



Plusieurs événements maintenus

Les organisateurs craignent que les différentes mesures sanitaires qui seront toujours en place en juillet prochain perturbent le bon déroulement de l’événement et compliquent la venue des 1 000 participants non institutionnels originaires de tout le continent et issus de milieux variés : entrepreneuriat, culture, sport, enseignement supérieur et recherche… « Nous avons donc préféré décaler le sommet de quelques semaines », explique une source élyséenne.