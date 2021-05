Sénégal: le désaccord sur la date des Locales à la Une - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal: le désaccord sur la date des Locales à la Une Publié le mercredi 12 mai 2021 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par MC

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Photo: Revue de presse; Journaux Tweet

Les quotidiens sénégalais, parvenus mercredi à APA, reviennent sur les désaccords entre majorité et opposition sur la date des élections locales fixées au 23 janvier 2022.



Le Quotidien parle « d’une date amère » pour le Parti démocratique sénégalais (PDS, opposition) qui « regrette la décision unilatérale » de Macky Sall. Dans les colonnes du journal, Moundiaye Cissé, qui dirige l’Ong 3D, espère que la tenue des Locales le 23 janvier 2022, ne servira pas de prétexte au pouvoir pour reporter les « élections législatives » qui doivent se tenir la même année.



Saliou Sarr, coordonnateur des plénipotentiaires du pôle de l’opposition prévient ses camarades. « Une élection locale, ça ne se boycotte pas » a-t-il martelé dans Vox Populi. « Après avoir constaté, il faut se retrousser les manches et aller travailler, faire de telle sorte que l’opposition puisse gagner le maximum de Collectivités territoriales » assène-t-il.



« L’opposition vent debout contre Macky » titre WalfQuotidien. Le journal note que le Front de l’opposition accuse le président Sall d’avoir fixé de façon « unilatérale » la date des Locales afin de parvenir à son plan de couplage des législatives et de présidentielle en 2024.



Pour Sud Quotidien, c’est une « classe politique à couteaux tirés » sur la tenue des Locales. Si du côté de la majorité on applaudit des deux mains la date du 23 janvier, du côté de l’opposition on dénonce « un forcing dans la prise de décision du gouvernement et l’absence de consensus au sein du dialogue politique ».



En tout état de cause, L’Observateur souligne que « le boycott des élections locales n’est pas une perspective pour l’opposition ». Et qu’à ce titre, la Conférence des leaders du Front de résistance nationale (FRN) est en réunion aujourd’hui.



Dans le même journal, trône à la Une la photo d’Irène Mingasson, ambassadrice de l’Union européenne. La diplomate qui a accordé une interview au journal étale ses inquiétudes sur les chiffres de l’emploi des jeunes au Sénégal qui sont à ses yeux très « préoccupants ».



Sur un autre registre, l’Armée dément des échanges de tirs en Casamance. Dans le quotidien national Le Soleil, le Colonel Souleymane Kandé, commandant de la zone militaire numéro 5, soutient qu’il n’y a aucun accrochage entre ses hommes et des individus armés supposés appartenir au Mouvement des Forces démocratique de la Casamance (MFDC).



Sur le plan sanitaire, Sud Quotidien informe que le Sénégal va recevoir un deuxième lot de 300.000 doses de vaccin de sinopharm contre la Covid-19 en fin de semaine.



En Sport, ce sera finalement le Cap Vert au menu des Lions du football pour la date Fifa du mois de juin prochain souligne Record. Stades confirme et ajoute que le Ghana est en pole pour défier aussi les Lions, comme second adversaire durant ce même mois. Les discussions entre les deux parties sont presque bouclées annonce le journal.



CD/APA