Deux plaintes pour escroquerie : le journaliste Pape Ndiaye déféré ce mercredi

Deux plaintes pour escroquerie : le journaliste Pape Ndiaye déféré ce mercredi Publié le mercredi 12 mai 2021 | Le Soleil

© Autre presse par DR

Le journaliste Pape Ndiaye en garde-à-vue

La situation se corse pour le journaliste et chroniqueur judiciaire du groupe de presse Walfadjiri Pape Ndiaye.



Arrêté lundi dernier par la Sûreté Urbaine de Dakar pour escroquerie, il a fait l’objet d’une deuxième plainte, toujours pour les mêmes faits. Selon la version de la première plaignante, un de ses proches était en détention pour recel et Pape Ndiaye aurait promis de le faire sortir de prison moyennant 500.000 FCfa. Mais il n’a pas tenu parole.



Une autre plainte s’est greffée en cours de procédure. Un deuxième plaignant a fait savoir aux enquêteurs que le journaliste a pris les mêmes engagements pour des faits qui se sont passés à Kaolack, sans les honorer. Il lui a remis 1.000.000 de FCfa.



Interrogé, l’animateur de l’émission «Balance» a dit qu’il s’agit « de prêts et qu’il est disposé à désintéresser les parties civiles ». Mais selon nos sources, l’enquête sera bouclée et Pape Ndiaye sera conduit devant le procureur de la République, ce mercredi, pour escroquerie. H. D. GAYE