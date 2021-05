Affaire du journaliste Pape Ndiaye – Abdoul Mbaye : “La justice doit s’exercer dans la sérénité…” - adakar.com

Le journaliste Pape Ndiaye en garde-à-vue

Le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail s’est fendu d’un post pour donner son avis sur l’affaire du journaliste de Walf Tv, Pape Ndiaye placé en garde à vue. Une occasion pour Abdoul Mbaye d’inviter la justice à s’exercer dans la sérénité, et non dans une précipitation incomprise par l’opinion.



L’opposant a attiré l’attention des autorités judiciaires. Ce, afin qu’elles ne commettent pas une erreur d’appréciation sur ce cas qui défraie la chronique depuis quelques heures. “invoquer une faute, une erreur pour museler Pape N’diaye, chroniqueur judiciaire de talent et journaliste respecté serait grave erreur d’appréciation. La justice doit s’exercer dans la sérénité, et non dans une précipitation incomprise par l’opinion. La paix au Sénégal en dépend aujourd’hui”, a-t-il écrit.



Pape reste toujours en garde à vue à Sureté pour la suite de l’enquête. Il a été arrêté suite à deux plaintes pour escroquerie. Il aurait pris de l’argent en promettant de libérer des détenus