Conférence de presse de Guy Marius Sagna

Dakar, le 25 mars 2021 - Guy Marius Sagna a animé, ce jeudi 25 mars 2021, une conférence de presse, au siège de “Frapp France Dégage“. L`activiste est sorti de prison mercredi après que la liberté provisoire lui a été accordée. Tweet

Le secrétaire administratif du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp France dégage), s’est fendu d’un post pour dénoncer la gouvernance de certains chefs d’Etats africains dont celui du Sénégal Macky Sall. Selon Guy Marius Sagna, s’il y a le coronavirus, il y a aussi le COLONIAVIRUS.





Il y a le coronavirus.

Il y a aussi le COLONIAVIRUS.

Le COLONIAVIRUS est ce virus qui frappe les pays africains particulièrement francophones.

Le COLONIAVIRUS est ce virus qui atteint certain.e.s africain.e.s qui préfèrent donner à l’étranger, aux bateaux et multinationales impérialistes plutôt qu’à leur peuple, à leurs pêcheurs, à leur patronat, à leurs éleveurs, paysans, artisans, organes de presse…

Les variantes les plus graves du COLONIAVIRUS sont sénégalaise, ivoirienne, camerounaise, gabonaise, congolaise.

Le COLONIAVIRUS Macky mange l’organisme qui en est atteint et détruit tous les anticorps permettant ainsi aux virus étrangers d’entrer facilement et d’attaquer l’organisme. La particularité du COLONIAVIRUS Macky est qu’il est très difficile de le sortir de l’organisme qui en est atteint.

Si ailleurs c’est le coronavirus qui tue.

En Afrique, c’est le COLONIAVIRUS qui tue le plus.

Une autre Afrique est nécessaire.

Elle adviendra.

DON’T AGONISE !

ORGANISE !

GMS