Religion: la Coordination des musulmans du Sénégal (CMS) célèbre la fête de l’Aïd El Fitr ce mercredi 12 mai, la Conacoc observe la lune ce même jour

La maquette de la grande mosquée El Hadj Malick Sy de Tivaouane

La Coordination des musulmans du Sénégal (CMS) a annoncé la célébration de la fête de l’Aïd El Fitre marquant la fin du Ramadan au mercredi 12 mai 2021. La CMS a, dans un communiqué, fait état de l’apparition du croissant lunaire dans plusieurs pays de la sous-région, notamment le Mali et la Côte d’Ivoire.

"La Commission d’observation du croissant lunaire de la CMS a procédé ce jour, mardi 11 mai 2021, à l’observation de la lune au Sénégal, dans la sou-région, et à travers le monde musulman. La lune a été aperçue selon nos informations au Mali, au Niger et en Côte d’Ivoire. Par conséquent, demain mercredi 12 mai 2021 sera le 1er du mois lunaire de “Chawwal“ (Korité) 1442", indique la note de la Coordination des musulmans du Sénégal.



Comme au début du mois de jeûne marqué par deux démarrages, les musulmans du Sénégal vont terminer le Ramadan dans la division.



En effet, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc), l’organe officiel qui regroupe les différentes confréries du Sénégal, va scruter la lune pour déterminer la date de la fête de l’Aïd El Fitr, demain mercredi.



Il n’y a aucun doute que la célébration de la Korité sera fixée par la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc) pour le jeudi 13 mai 2021.