Tribunal de Dakar : les travailleurs de la justice observent un arrêt de travail ce mardi Publié le mardi 11 mai 2021

Les travailleurs de la Justice grincent des dents, et pour cause. Ces derniers annoncent, dans une note reçue à “Actusen.sn”, un arrêt de travail d’une heure, de 9heures à 10heures, ce mardi 11 mai 2021 au Palais de justice Lat Dior.



Précisant qu’il ne s’agit point d’un mouvement syndical, mais plutôt une réaction spontanée des travailleurs de la justice de tous bord, ils réclament le paiement des primes, mais également celui des fonds communs qui est dépassé de deux mois.



“L’arrêt du travail sera suivi d’une communication pour dénoncer le non cette situation inédite dans ce contexte particulier est devenue invivable, car beaucoup n’ont pas pu percevoir leur salaire à cause du retard des fonds communs”, renseignent-ils.