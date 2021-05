Le Sames sur l’incendie à l’hôpital de Linguère : «comment comprendre que la Senelec avec ses délestages, ses surcharges de tension intempestives soit considérée comme expert dans ce dossier ?» - adakar.com

Le Sames sur l'incendie à l'hôpital de Linguère : «comment comprendre que la Senelec avec ses délestages, ses surcharges de tension intempestives soit considérée comme expert dans ce dossier ?» Publié le mardi 11 mai 2021

© Autre presse par DR

unité de néonatologie de l’Hôpital Magatte LO de Linguère

C’est dans un élan de solidarité que le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) a tenu, ce lundi, un sit-in à Linguère pour prendre la défense de ses collègues incriminés dans l’affaire de l’incendie survenu à l’hôpital Maguette Lo de Linguère.



«Nous considérons que la perte de ces jeunes êtres doit servir de leçons et attirer l’attention sur les risques d’un système de santé dépassé. Nous devons tirer les leçons pour que plus personne ne court de risques en fréquentant nos structures. Nous apportons notre soutien indéfectible aux agents de santé de l’hôpital Maguette Lô de Linguère», a déclaré le Docteur Amadou Yeri Camara.



Au sujet de l’enquête, le syndicaliste a rejeté l’implication de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) qui, selon lui, est disqualifiée comme expert dans ce dossier. «Dans cette affaire, le communiqué du parquet sonne comme un réquisitoire à charge contre les agents de santé avec des biais dans l’enquête que le petit juriste de première année ne se serait permis. Sinon comment comprendre que la Senelec avec ses délestages, ses surcharges de tension intempestives soit considérée comme expert dans ce dossier ?», se désole-t-il.