Autoroute à péage: Un réseau de trafic de drogue démantelé - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Autoroute à péage: Un réseau de trafic de drogue démantelé Publié le mardi 11 mai 2021 | actunet.net

© aDakar.com par SB

Arrestation d`une quinzaine de braqueurs par la police

Dakar, le 11 octobre 2018 - Les forces de police ont mis hors d`état de nuire des malfaiteurs qui opéraient la nuit sur les autoroutes de Dakar. Tweet

L’autoroute à péage est en passe de devenir un axe important du trafic de drogue, dans la capitale. Le haut commandement de la gendarmerie nationale l’a compris et a décidé de mettre un dispositif.



Selon Enquête , entre le 3 et le 7 mai derniers, les gendarmes de la brigade de Diamniadio ont mis la main sur une quantité de 22 kg. Ils ont aussi interpellé plusieurs personnes. Selon nos interlocuteurs, le peloton scanner mobile de l’escadron de Diamniadio a effectué la première saisie d’une quantité de 12 kg de chanvre indien, le 3 mai dernier.



Les gendarmes ont interpellé un suspect du nom de L. Sow, alors qu’il voyageait à bord d’un taxi interurbain en provenance de Diaobé. Selon nos interlocuteurs, la drogue viendrait de Bignona. Elle a été mise à la disposition de la brigade de Diamniadio.



Une autre saisie de 10 kg de ‘’yamba’’ a été faite, le 7 mai dernier, vers les coups de 14 h, dans un car de transport en provenance de Bambey. Le propriétaire du sac contenant la drogue n’ayant pas été identifié, le conducteur, les deux apprentis et les passagers ont été mis à la disposition brigade mobile de Diamniadio, pour les besoins de l’enquête.