L’ancien patron de l’athlétisme international, Lamine Diack, de retour au Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport L’ancien patron de l’athlétisme international, Lamine Diack, de retour au Sénégal Publié le mardi 11 mai 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Lamine Diack, ancien président de l`IAAF

Tweet

L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, le Sénégalais Lamine Diack, à son arrivée au palais de justice de Paris, le 10 juin 2020



Condamné par la justice française en septembre dernier dans une vaste affaire de corruption sur fond de dopage d’athlètes russes, il est arrivé hier lundi soir 10 mai à Dakar. Il était retenu en France en raison d’une mise en examen dans une deuxième affaire, sur des soupçons d’achat de votes dans l’attribution des Jeux olympiques de Rio 2016 et Tokyo 2020.



Un retour sans tambours ni trompettes car il ne souhaitait pas d’« accueil populaire » à l’aéroport. Après plus de cinq ans d’absence, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme Lamine Diack « veut d’abord retrouver sa famille pour la fête de la Korité » - qui marque la fin du Ramadan - expliquent des proches. Mais il reste à la disposition de la justice française. « Quand je lai accompagné pour retirer son passeport, il était à la fois très heureux et ému. Lamine Diack est encore sous contrôle judiciaire, il fait l'objet de poursuites et il se battra jusqu'au bout pour laver son honneur, donc l'heure n'est pas encore à la fête, même si aujourd'hui c'est un jour heureux, de retrouvailles », explique son avocat, Maître Simon Ndiaye.