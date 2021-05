Renouvellement du mandat des conseillers départementaux et municipaux: Le scrutin fixé au 23 janvier 2020 (Officiel) - adakar.com

Renouvellement du mandat des conseillers départementaux et municipaux: Le scrutin fixé au 23 janvier 2020 (Officiel) Publié le mardi 11 mai 2021

L’élection des conseillers départementaux et municipaux se tiendra finalement le dimanche 23 janvier 2022. C’est ce que le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome a annoncé, le lundi 10 mai 2021, tard dans la soirée dans un communiqué.



Dans sa note, le ministre de l’Intérieur informe que le chef de l’État a pris un décret qui fixe la date de l’élection des conseillers municipaux et départementaux à l’avant dernier dimanche du mois de janvier 2021.



Le ministre de l’Intérieur porte à la connaissance des populations que, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2021-24 du 12 avril 2021 portant report des élections territoriales, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall a, par décret n°2021-562 du 10 mai 2021, fixé la date du prochain scrutin pour le renouvellement général du mandat des conseillers départementaux et municipaux au dimanche 23 janvier 2022", a écrit Antoine Félix Diome dans un communiqué.



Les députés avaient voté le projet de loi repoussant pour la énième fois l’organisation du scrutin local. Les parlementaires avaient adopté à une écrasante majorité le projet de loi du gouvernement qui fixait l’organisation du vote au plus tard le 31 janvier 2022.



Ce projet de loi fixant la date des élections locales à 2022 a été vigoureusement contesté par les partis d’opposition. Ceux-ci exigeaient la tenue du scrutin local au plus tard en décembre 2021 tout en rappelant que l’enveloppe pour l’organisation du vote est prise en compte dans le budget de l’État du Sénégal pour l’exercice 2021.



Il faut par ailleurs souligner qu’en 2022, les mandats des députés de l’Assemblée nationale devront également être renouvelées. Pour une partie de l’opposition, en ramenant l’organisation du scrutin local à 2022, le pouvoir cherche à repousser la tenue du scrutin législatif à 2024, année de la présidentielle.



Makhtar C.