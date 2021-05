Récital de Coran: Des maîtres coraniques veulent créer des champions à Diass - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Récital de Coran: Des maîtres coraniques veulent créer des champions à Diass Publié le lundi 10 mai 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse

Le Coran: Livre saint de l`Islam

Tweet

Des maîtres coraniques de la commune de Diass (Mbour, ouest) disent œuvrer à la promotion de l’enseignement, de l’apprentissage et de la mémorisation du Coran, afin de créer des champions dans le domaine de la récitation du Coran.



L’un d’eux, Oustaz Issa Diouf, déclare qu’ils sont ‘’en train de travailler’’ pour un atteindre un tel objectif ‘’à l’image des autres localités du pays’’.



Il s’exprimait lors d’un concours de récital du Coran, qui a consacré la victoire de cinq jeunes apprenants, dont trois garçons et deux filles.



La manifestation a aussi été marquée par une conférence religieuse, grâce au soutien du directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), Mamadou Ndione.



’’C’est un projet que nous avions depuis l’année dernière et que nous avions soumis à Mamadou Ndione. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 est venu tout basculer, nous poussant au report. Avec la tendance baissière sur les cas positifs, nous avons estimé pouvoir le concrétiser en ce mois de Ramadan durant lequel le Coran nous est venu du ciel’’, a expliqué le maître coranique.



’’Aujourd’hui, nous nous rendons compte que les Sénégalais sont en train de consentir énormément d’efforts pour la promotion de l’enseignement-apprentissage du Coran. Ce qui nous vaut régulièrement des trophées au plan national comme international’’, a magnifié Issa Diouf.



Coordonnateur des activités de récital de Coran, Oustaz Diouf annonce qu’avec l’appui de Mamadou Ndione, il est prévu un séminaire pour le renforcement de capacité des maîtres coraniques de la commune de Diass.



Il a promis d’accompagner les maîtres coraniques à atteindre leurs objectifs de création de champions en récital du Coran.

ADE/ASG/MD