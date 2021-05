CAN féminine: la route vers Maroc 2022 et le Mondial 2023 est connue - adakar.com

CAN féminine: la route vers Maroc 2022 et le Mondial 2023 est connue Publié le lundi 10 mai 2021

CAN féminine

La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022), ce 10 mai 2021 au Caire. Cette CAN 2022 sera qualificative pour la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Quarante-quatre pays sont officiellement sur la ligne de départ pour disputer la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022), la première à douze équipes de l’histoire. Pour cette CAN 2022, la Confédération africaine de football (CAF) a également innové durant le tirage au sort. Les qualifications, qui vont débuter en juin 2021, se dérouleront en effet par sous-régions.



Cette formule débouche notamment sur un choc entre les Nigérianes, reines du continent, et les Ghanéennes, qui avaient accueilli la précédente édition de la CAN féminine. Il y aura également un alléchant Égypte-Tunisie.