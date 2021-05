Départementalisation Keur Massar : Aliou Sow dénonce un règlement de compte politique - adakar.com

Départementalisation Keur Massar : Aliou Sow dénonce un règlement de compte politique Publié le lundi 10 mai 2021

Audition du ministre délégué chargé du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) par le HCCT

Dakar, le 17 novembre 2017 - Le Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) a auditionné le ministre délégué chargé du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC). Photo: Aliou Sow, ancien ministre, membre du Hcct

Selon Aliou Sow, l’actuel ministre des Collectivités territoriales du développement et de l’aménagement du territoire, Oumar Gueye, veut étouffer tous ses rivaux politiques locaux.



C’est un Aliou Sow intransigeant pour dénoncer l’injustice dans le cadre de la départementalisation de Keur Massar. “Vous prenez Sangalkam par exemple, on ne détache plus les villages. On parle de 5; c’est beaucoup plus si on inclut les cités et autres de la commune de Bambilor qu’on rattache à la commune de Sangalkam. Et de façon plus grave, presque plus de 60 % des recettes fiscales de la commune de Bambilor sont transférées immédiatement à la commune de Sangalkam en laissant l’essentiel de la population au niveau de la commune de Bambilor“, a notamment déclaré l’ancien ministre de la Décentralisation et des collectivités territoriales. Il fustige ce qu’il considère comme des “règlements de comptes politiques pour pas dire les punitions, les représailles politiques, pour aller dans la commune de Diaxaay, Niakul Rab, Parcelles.”



Aliour Sow de poursuivre : “On prend le village Niakoul Rab du maire actuel, on le détache de la commune pour le rattacher à Tivaoune Peulh. Ainsi empêchant ce maire d’être le maire de sa propre commune pour aller errer ailleurs ou venir en SDF dans sa commune actuelle. On prend l’adjoint au maire de Jaxaay, toujours, on rattache lui, son village, à Sangalkam l’empêchant ainsi d’être un électeur de sa propre commune où il est adjoint au maire. Et tous ces trois là ont en commune d’être des adversaires locaux circonstanciels du ministre.”



Il invite le président de la République, Macky Sall, à prendre sa responsabilité pour mettre un terme à “cette forme d’instrumentalisation des structures étatiques à des fins politiques“. M. Sow affirme détenir des informations faisant état d’une incitation de certains conseillers à s’insurger contre leurs communes, notamment Bambilor et Jaxaay pour bloquer le fonctionnement de ces communes à l’effet de constater le blocage et et de dissoudre les collectivités territoriales et d’en faire une délégation spéciale. “C’est le comble de l’acharnement.“, a-t-il conclu.