Emploi des jeunes : Macky Sall invite ses ministres à engager dès la semaine prochaine, les processus de recrutement Publié le lundi 10 mai 2021

Séminaire gouvernemental élargi sur la mise en œuvre effective du programme d`urgence pour l`emploi des jeunes

Dakar, le 9 mai 2021 - Le chef de l`État Macky Sall a présidé un séminaire gouvernemental élargi sur la mise en œuvre effective du programme d`urgence pour l`emploi des jeunes. Tweet

Décidément, le président de la république est dans le mode ‘’Fast Track’’ pour la conduite du Plan d’urgence pour l’emploi des jeunes. En effet, après le conseil présidentiel tenu à Diamniadio en avril dernier, Macky Sall a présidé, ce samedi un séminaire gouvernemental pour améliorer l’effectivité de ce programme.



«La mise en œuvre de ce programme de recrutement est d’autant plus important du moment où il intègre la plus grande opération de recrutement de l’histoire du Sénégal», a déclaré le chef de l’Etat devant ses ministres, directeurs généraux et chefs d’agence.



Le chef de l’Etat a par ailleurs invité ses ministres à engager dès la semaine prochaine, les processus de recrutement. Il s’agira notamment des modalités d’appel à candidature et les autres procédures qu’il faudra pour des recrutements appropriés.



Dans ce recrutement, pour chaque catégorie de métier, Macky a demandé à ses ministres d’aller au quota par département. Lors de cette rencontre les modalités de territorialisation des emplois et des financements ont été fixées. Le Président Macky Sall a insisté sur la simplicité et la proximité comme socle dans la prise en charge des besoins des jeunes.