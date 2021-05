Douanes de Keur Ayib: Saisie de médicaments d’une valeur de plus de 1,5 milliard FCfa - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Douanes de Keur Ayib: Saisie de médicaments d’une valeur de plus de 1,5 milliard FCfa Publié le lundi 10 mai 2021 | Le Soleil

© Autre presse par DR

Le trafic de faux médicaments inquiète de plus en plus

Tweet

La brigade commerciale des Douanes de Keur Ayib (région de Kaolack) a opéré, vendredi 08 mai 2021, une saisie record de faux médicaments, indique un communiqué du bureau des relations publiques et de la communication. Il s’agit de plusieurs tonnes de médicaments dont la valeur est estimée à 1.564.118.740 FCfa compte non tenu des 649 kg de comprimés testés positif à la morphine pure dont la valeur reste à déterminer.



Cette saisie inédite a été faite sur un camion frigorifique en provenance de la Gambie et dans lequel les médicaments étaient cachés sous des caisses de poissons congelés, renseigne la même source. Selon le document, le dénombrement et l’identification des colis ont été effectués en présence des responsables du Syndicat national des pharmaciens privés et des associations consuméristes.