Les saisies de produits pharmaceutiques introduits frauduleusement au Sénégal se multiplient depuis quelques mois dans notre pays.



Alors que l’affaire de la cargaison de médicaments chinois non autorisés saisis à la Patte d’Oie n’a pas encore fini de livrer tous ses secrets, la Douane sénégalaise a mis la main, vendredi dernier, sur un nombre important de médicaments d’une valeur de plus de 1,564 milliard de francs CFA dans la région de Kaolack ; compte non tenu des 649 kilogrammes de comprimés testés positifs à la Morphine.



«La Brigade commerciale des Douanes de Keur Ayip, Subdivision de Kaolack, Région douanière du Centre, a effectué, ce vendredi 8 mai, une saisie record de plusieurs tonnes de médicaments. La valeur de cette saisie est estimée à 1 564 118 740 francs CFA, compte non tenu des 649 kg de comprimés testés positifs à la Morphine pure dont la valeur reste à déterminer. Cette saisie inédite à été faite sur un camion frigorifique en provenance de la Gambie.



Les médicaments étaient cachés sous des caisses de poissons congelés», informe un communiqué de la Direction générale des Douanes parvenu daté d’hier, dimanche 9 mai 2021.