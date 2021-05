Ousmane Sonko à la première université des cadres de Pastef: «Nous sommes déjà prêts pour 2024, mais il ne faut pas...» - adakar.com

Ousmane Sonko, le leader de Pastef, invite ses cadres à plus d’engagement. Pour le leader politique qui se prononçait à la première université des cadres de son parti, le combat ne se fait pas simplement derrière les claviers.



Ousmane Sonko qui tenait à secouer ses militants a informé ainsi que c’est maintenant qu’il leur faut un plan pour la présidence. Pour lui, ce plan doit être adopté par rapport aux réalités sénégalaises. En ce sens, il a fait savoir à ses cadres qu’ils doivent réactualiser leur démarche. « Il nous faut être prêts bien avant 2024. Nous sommes prêts parce que nous avions déjà un bon programme politique. Nous allons l’améliorer, l’actualiser ».



Et de dire à ses collaborateurs de redoubler d’efforts. « Nous attendons les militants d’avoir de courage et plus d’engagement pas simplement derrière le clavier », a indiqué Sonko. Le leader de Pastef a par suite fait comprendre à ses cadres qu’ils ne combattent pas seulement avec des adversaires politiques prêts à tout et qu’ils doivent eux être prêts pour le « sacrifice ».