Le Chef de l’Etat a présidé, ce samedi, un séminaire gouvernemental sur l’emploi des jeunes. À l’occasion de la rencontre, élargie aux ministères et directions en charge de la question de l’emploi, du financement et de la formation, Macky Sall, a demandé aux responsables “d’engager, dès la semaine prochaine (ndlr : cette semaine), le processus de recrutement, les appels à candidatures, etc. Bref, toute la procédure requise pour aboutir à ce recrutement, tout en l’adaptant à l’approche territoriale.”



A partir du département, a-t-il indiqué, des projections doivent être faites en direction des communes. “C’est valable pour les emplois mais aussi pour les financements destinés à l’entrepreneuriat. Il s’agira de territorialiser le programme d’urgence. Cela signifie déconcentrer et décentraliser les actions”, a-t-il expliqué, dans des propos repris par Le Soleil.



Il a également insisté sur la proximité et la simplicité. Car, a-t-il déclaré : “cette énorme opération nécessite, dans les interventions, une approche interministérielle innovante autour de la simplicité et de la simplicité. C’est pourquoi, j’ai organisé ce séminaire élargi à tous ceux qui gravitent autour de la question.”