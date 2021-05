Grève du Sames: And Gueusseum non partant - adakar.com

Grève du Sames: And Gueusseum non partant Publié le lundi 10 mai 2021

Les travailleurs de la santé affiliés au SUTSAS ont marché ce matin à Dakar

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS/Santé se démarque de la grève annoncée par le Sames.



Le Syndicat Autonome des Médecins du Sénégal compte aller en grève les 10 et 11 mai prochain en solidarité avec Dr Abdou Sarr et Cie visés par une information judiciaire suite à l’incendie qui a couté la vie à quatre bébés à l’hôpital de Linguère. Pour cause, le SAMES fustige ce qu’il considère comme « un acharnement » du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr sur l’ancien directeur de l’hôpital Magatte Lô de Linguère et deux autres agents. Cette grève se fera sans l’union régionale de Louga de l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS/Santé qui s’en démarque..



Convaincue de la nécessité de la manifestation de la vérité des faits aux fins de situer les responsabilités pour éviter la reproduction d’un tel événement tragique au sein des Établissements de santé qui ont une redoutable mission de sauver la vie ou de la préserver, l’Union régionale AND GUEUSSEUM de Louga considère qu’il est inopportun en pareille circonstance d’en rajouter avec une grève sans préavis de grève charriant d’autres risques supplémentaires de complications du dossier déjà critique.



C’est pourquoi, l’Union régionale AND GUEUSSEUM de Louga en appelle à plus de sérénité et davantage d’empathie envers les usagers tout en réitérant ses condoléances aux familles éplorées et son soutien indéfectible au personnel très affecté par ce drame.



Elle salue la récente tardive dotation ministérielle en ressources humaines et en équipements complémentaires permettant à l’unité de néonatalogie de renaître de ses chaudes cendres au grand bonheur des prématurés et de leurs familles dans le désarroi pour lesquelles ce service avait été créé.



En outre, l’Union régionale de Louga majoritaire à plus de 95%, félicite le Directoire National de l’ASAS AND GUEUSSEUM pour le déplacement effectué à l’Hôpital Magatte LO de Linguère par son Président et sa délégation pour s’enquérir de la situation et requinquer les camarades qui ont, en permanence et malgré le déficit en spécialistes et en ressources humaines qualifiées, relevé tous les défis d’un Etablissement Public Santé (EPS) de niveau 1 en expansion.



Par ailleurs, espérant que l’esprit de sacrifice dont a toujours fait montre le personnel sera bien tenu en compte dans le traitement de cette affaire dont les dimensions commencent à sortir de leurs cadres, l’Union régionale AND GUEUSSEUM de Louga témoigne sa solidarité aux travailleurs trainés dans la boue dont le tort principal a été de vouloir assurer le minimum dans un système où ceux qui doivent mettre les moyens pour assurer des soins de qualité ne l’ont pas fait.



Enfin, l’Union régionale AND GUEUSSEUM de Louga invite à la loyauté, à la solidarité et à l’engagement citoyen et républicain en perspective des prochaines luttes.