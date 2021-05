Amadou Bâ et Mbaye Ndiaye: Piques et répliques - adakar.com

Les mots sont forts, les insinuations subtiles. Mbaye Ndiaye et Amadou Ba se sont lancés sévèrement mutuellement des piques. Dans les coulisses d’une assemblée générale houleuse des femmes de l’Apr des Parcelles Assainies tenue ce samedi.



Mbaye Ndiaye : «Fais attention à ceux qui te poussent à des combats…»

Le ton haut perché, passionnément, Mbaye Ndiaye poursuit à l’endroit de l’ancien ministre de l’Economie et des finances devant toutes ces femmes, habillées en jaune et blanc : «Quelque grande soit cette mobilisation, elle est pour le Président Macky Sall et non pour Mbaye Ndiaye ou Amadou Ba. Il faut que cela soit très clair. Et nous sommes encore sur le terrain politique pour soutenir le Président Macky Sall. Il ne peut pas y avoir d’équivoque à ce niveau-là. Cette mobilisation et ces applaudissements sont pour le Président Macky Sall. Et je suis convaincu que tu le sais, Amadou Ba.» Le ministre d’Etat auprès du chef de l’Etat, qui insinue des ambitions inavouées au coordonnateur de Bby de Dakar, va plus loin : «Je te l’ai dit en privé et je te le dis encore en public. Attention à ceux-là qui te poussent à des combats qui ne sont pas les tiens. Il y en a qui sont des hypocrites, qui peuvent être des parents, des voisins, des compagnons.»



Amadou Ba : «Tu vas me permettre de te concurrencer»

Amadou Ba ne pouvait laisser passer cette pilule. A son tour de répondre à Mbaye Ndiaye à qui il rappelle le défi de l’unité. Puis, il place une pique : «Nous ne sommes pas dans le domaine de la chefferie, c’est même dépassé. Nous sommes à l’ère des équipes, et c’est ce qui nous procure des victoires. Maintenant dans un compagnonnage, il peut y avoir des satisfactions et des déceptions. Personne ne fait l’unanimité. Depuis que le Président Macky Sall m’a confié les Parcelles, c’est ce qui a toujours été ma démarche. Je n’ai rien à revendiquer. Et nous sommes ensemble pour soutenir, appuyer le Président Macky Sall.» Amadou Ba d’ajouter : «Je sais que tu es un homme qui aime beaucoup du Président Macky Sall. Je peux en témoigner, mais tu vas me permettre de te concurrencer et de ne pas te laisser me dépasser sur cette proximité.»



Des relations en dents de scie

C’était connu que les deux hommes n’étaient plus en odeur de sainteté depuis quelques mois. Début mars 2020, Mbaye Ndiaye avait mené la rébellion contre Amadou Ba qui aurait mis l’Apr et même Bby des Parcelles Assainies dans une «léthargie» au sortir de la Présidentielle de 2019. Il avait même contesté le statut de coordonnateur communal de Amadou Ba. «C’est à moi que le Président Macky Sall a confié la direction des Structures. L’Apr n’est pas structurée, mais en cas d’élection, on cherche des coordonnateurs. Mais dès que les élections sont terminées, il n’y en a plus», avait-il dit. Une semaine plus tard, Amadou Ba condamnait les sorties le visant pour ses supposées ambitions présidentielles. «Le Président Macky Sall m’a fait confiance et demandé de faire de la politique. Je continuerai à faire de la politique tant qu’il me le demandera. Il n’y a pas de préoccupation particulière. Main­tenant dans tout parti, il peut y avoir des frustrations çà et là, justifiées ou pas», avait déclaré le ministre des Affaires étrangères hier, à l’Assemblée nationale. Il y a eu également la dernière rencontre de Bby de Dakar au King Fahd Palace, dirigée par Abdoulaye Diouf Sarr, à laquelle avait assisté Mbaye Ndiaye. A cette occasion, l’Apr et ses alliés de Dakar ont décidé d’installer un Cadre départemental de concertation, de coordination et de suivi des activités de Bby, chargé de «proposer un programme d’activités politiques pour la gestion de Dakar en perspective des prochaines échéances électorales». Une démarche à laquelle les pro-Amadou se sont opposés, soupçonnant une «volonté d’introniser Diouf Sarr» pour le contrôle de Dakar.