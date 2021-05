Prévisions ASPA: La Korité fêtée le jeudi 13 mai - adakar.com

Prévisions ASPA: La Korité fêtée le jeudi 13 mai Publié le lundi 10 mai 2021

Prière du chef de l`État à la Grande Mosquée de Dakar

La Korité sera fêtée au Sénégal le jeudi 13 mai prochain. Du moins, selon les prévisions de l’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie (Aspa). Dans un communiqué reçu hier à EnQuête, il est indiqué que ‘’la conjonction qui correspond au moment précis où la lune se trouve entre le soleil et la terre, aura lieu le mardi 11 mai à 19h 01 mn GMT. Ce jour, la lune se couchera avant le soleil partout à travers le monde’’. Par conséquent, informe-t-elle, ‘’on ne peut pas observer un premier croissant lunaire quand la lune se couche avant le soleil’’.



Aussi, ajoute-t-elle, ‘’la conjonction se produisant au moment du coucher du soleil pour le mardi 11 mai, la lune se couchera avant le soleil, appelant ainsi à faire très attention, car on ne peut pas observer un premier croissant lunaire quand la lune se couche avant le soleil’’. Par ailleurs, précise-t-elle, le mercredi l’effet contraire sera observé. ‘’La lune se couchera à 20h13, soit 44mn après le soleil qui se couche à 19h29. Elle sera alors âgée d’un jour depuis la conjonction et sa surface éclairée sera de 1%. Bien qu’étant encore assez faible, elle sera observable à l’œil nu partout où le ciel est dégagé au Sénégal en Afrique de l’Ouest’’, déclare-t-on.



Ainsi, la Korité devrait être célébré le jeudi. Ce jour, affirme l’Aspa, ‘’la Lune se couchera à 21h03, soit 1h33mn après le soleil qui se couche à 19h30. Elle sera alors âgée de 2jours, ce qui est bien tardif pour un premier croissant’’. Le Sénégal ayant commencé le jeûne en deux temps, pourrait fêter la Korité au même rythme. Ceux qui avaient jeuné en premier comptabiliseront 30 jours de ramadan mercredi prochain, alors que le deuxième groupe sera à 29 jours.