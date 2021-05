Sénégal-socité-plaidoyer - Oumar Guèye souligne l’importance de "l’esprit citoyen" - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal-socité-plaidoyer - Oumar Guèye souligne l’importance de "l’esprit citoyen" Publié le lundi 10 mai 2021 | Autre presse

© aDakar.com par SB

Audition du ministre des Collectivités territoriales et de l`Aménagement du territoire au CESE

Dakar, le 29 octobre 2019 - Le ministre des Collectivités territoriales et de l`Aménagement du territoire a été reçu, ce mardi après-midi, au Conseil économique social et environnemental (CESE) pour une audition. Photo: Oumar Guèye, Collectivités territoriales et de l`Aménagement du territoire Tweet

Sangalkam - Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Guèye appelle à mettre en avant l’esprit citoyen dans ce contexte marqué par la pandémie de Covid-19 et d’autres enjeux et de défis pour l’émergence du Sénégal.



M. Guèye, porte-parole du gouvernement, intervenait lors d’une conférence de Femmes actions solidarités (FRAS), samedi tenue à Sangalkam, dans le département de Rufisque.



"Nous en avons besoin de civisme, de la citoyenneté dans notre contexte", a déclaré le ministre des Collectivités territoriales en allusion au thème de cette conférence.



"Nous sommes dans un Etat, quelle que soit notre religion, notre vision, notre engagement, nous devons savoir que nous sommes dans un Etat. Nous sommes dans un pays laïc", a-t-il insisté.



Il est ensuite revenu sur la mise en œuvre du programme que le gouvernement a récemment lancé pour une meilleure promotion de l’emploi des jeunes, une initiative au profit de laquelle les pouvoirs publics comptent mobiliser 450 milliards de francs CFA.



"Chaque année", le président de la République Macky Sall "va mobiliser 150 milliards de francs CFA. Il l’a commencé. Cette année 2021, il va mobiliser 150 milliards de francs CFA. Pour ce mois de mai, le président va mettre 80 milliards de francs CFA sur l’emploi des jeunes", a-t-il dit.



"L’Etat va recruter 65 000 jeunes à former. L’Etat va aussi recruter 5000 enseignants, des forces de défense et de sécurité", a énuméré Oumar Guèye, avant d’assurer que l’ambition de l’Etat de s’investir davantage dans la formation des jeunes.



Dans cette perspective, a-t-il dit, "chaque département va avoir un guichet unique pour gérer les projets, chaque commune va disposer d’une structure pour organiser les jeunes".



Plusieurs élus, des représentants de l’administration territoriale ainsi que des acteurs politiques du département de Rufisque ont pris part à cette rencontre.



Oumar Guèye a invité, à cette occasion, les acteurs politiques à mieux s’investir dans leurs localités pour apporter des réponses à la demande sociale, comme attendu selon lui de tout homme politique véritable.



SG/BK